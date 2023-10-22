Bacaleg Perindo Gelar Lomba Burung Berkicau, Peserta Antusias

JAKARTA - Para pecinta burung atau kicau mania tampak antusias mengikuti lomba buring berkicau yang digelar oleh Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Hal itu dibuktikan dengan membludaknya peserta yang ikut dalam gelaran, bahkan lomba yang terdiri dari beberapa kategori tersebut berlangsung dari pagi hingga sore hari.

Salah seorang kicau mania yang turut serta dalam perlombaan bernama Tito mengucapkan terimakasih kepada Noviandih alias Andi karena telah peduli terhadap para pecinta burung.

"Bang Andi sendiri memang udah panutan buat kicau mania di Kemayoran, jadi beliau juga pernah jadi EO di Jakarta Pusat, di samping itu beliau juga sebagai motivator kicau mania yang di Kemayoran khususnya di Jakarta Pusat," ucap Tito.

Menurutnya para kicau mania sangat antusias mengikuti perlombaan di semu kategori. Tito yang turun di kategori burung jenis love bird sangat senang, sebab kata Tito belakangan ini perlombaan untuk burung jenis love bord semakin berkurang.

"Adanya acara dari Bang Andi Alhamdulillah tadi untuk peserta love bird mania membludak, sampai hadiah keluar semua," ujarnya.