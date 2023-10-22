Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Gelar Lomba Burung Berkicau, Peserta Antusias

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |16:26 WIB
Bacaleg Perindo Gelar Lomba Burung Berkicau, Peserta Antusias
Bacaleg Perindo adakan lomba kicau burung/Foto: Ikhsan
A
A
A

 

JAKARTA - Para pecinta burung atau kicau mania tampak antusias mengikuti lomba buring berkicau yang digelar oleh Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Hal itu dibuktikan dengan membludaknya peserta yang ikut dalam gelaran, bahkan lomba yang terdiri dari beberapa kategori tersebut berlangsung dari pagi hingga sore hari.

 BACA JUGA:

Salah seorang kicau mania yang turut serta dalam perlombaan bernama Tito mengucapkan terimakasih kepada Noviandih alias Andi karena telah peduli terhadap para pecinta burung.

"Bang Andi sendiri memang udah panutan buat kicau mania di Kemayoran, jadi beliau juga pernah jadi EO di Jakarta Pusat, di samping itu beliau juga sebagai motivator kicau mania yang di Kemayoran khususnya di Jakarta Pusat," ucap Tito.

 BACA JUGA:

Menurutnya para kicau mania sangat antusias mengikuti perlombaan di semu kategori. Tito yang turun di kategori burung jenis love bird sangat senang, sebab kata Tito belakangan ini perlombaan untuk burung jenis love bord semakin berkurang.

"Adanya acara dari Bang Andi Alhamdulillah tadi untuk peserta love bird mania membludak, sampai hadiah keluar semua," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement