HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Raden Noviandih Gelar Lomba Burung Berkicau di Kemayoran

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:27 WIB
Bacaleg Partai Perindo Raden Noviandih Gelar Lomba Burung Berkicau di Kemayoran
Bacaleg Perindo adakan lomba kicau burung/Foto: Ikhsan
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih menggelar lomba burung berkicau di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Pria yang akrab disapa Andi tersebut mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap masyarakat pecinta burung atau kicau mania sekaligus sosialisasi program dari Partai Perindo.

 BACA JUGA:

"Saya mengadakan acara seperti ini supaya Partai Perindo bisa lebih terkenal lagi, supaya bisa lebih disosialisasikan ke masyarakat, mudah-mudahan di 2024 nanti Partai Perindo bisa mendulang hasil yang maksimal," kata Andi.

