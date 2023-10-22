Bacaleg Partai Perindo Raden Noviandih Gelar Lomba Burung Berkicau di Kemayoran

JAKARTA - Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih menggelar lomba burung berkicau di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Pria yang akrab disapa Andi tersebut mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap masyarakat pecinta burung atau kicau mania sekaligus sosialisasi program dari Partai Perindo.

"Saya mengadakan acara seperti ini supaya Partai Perindo bisa lebih terkenal lagi, supaya bisa lebih disosialisasikan ke masyarakat, mudah-mudahan di 2024 nanti Partai Perindo bisa mendulang hasil yang maksimal," kata Andi.