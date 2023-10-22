Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pasar Sembako Murah Perindo Kota Malang Diserbu Warga, Ludes dalam Waktu Singkat

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:18 WIB
Pasar Sembako Murah Perindo Kota Malang Diserbu Warga, Ludes dalam Waktu Singkat
Bazar sembako murah Perindo/Foto: Avirista Midaada
A
A
A

 

KOTA MALANG - DPD Partai Perindo Kota Malang menjual 100 paket sembako murah kepada masyarakat. Paket sembako berisikan beras 5 kilogram dan minyak goreng ini dijual ke warga di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, seharga Rp 60 ribu.

Pasar sembako murah ini diserbu masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, dan ludes dalam hitungan waktu singkat. Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly terlihat langsung memimpin penjualan, pada Minggu (22/10/2023).

 BACA JUGA:

Penjualan paket sembako ini disambut bahagia oleh warga penerima bantuan. Tak sedikit warga yang membeli paket sembako murah ini berterima kasih kepada DPD Partai Perindo Kota Malang.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly menuturkan, pasar sembako murah ini menjadi wujud kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat. Apalagi Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu

 BACA JUGA:

"Kita tahu bahwa hari ini harga-harga sembako naik, pembagian 100 paket sembako ini kami ingin meringankan beban masyarakat tidak mampu di tengah mahalnya harga-harga sembako," kata Nelly, sapaan akrabnya.

Nelly menambahkan, pasar sembako murah ini juga menjadi kepedulian ke masyarakat kecil. Di mana total ada 100 paket berisikan beras lima kilogram dan minyak goreng diberikan ke masyarakat, dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement