Pasar Sembako Murah Perindo Kota Malang Diserbu Warga, Ludes dalam Waktu Singkat

KOTA MALANG - DPD Partai Perindo Kota Malang menjual 100 paket sembako murah kepada masyarakat. Paket sembako berisikan beras 5 kilogram dan minyak goreng ini dijual ke warga di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, seharga Rp 60 ribu.

Pasar sembako murah ini diserbu masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, dan ludes dalam hitungan waktu singkat. Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly terlihat langsung memimpin penjualan, pada Minggu (22/10/2023).

Penjualan paket sembako ini disambut bahagia oleh warga penerima bantuan. Tak sedikit warga yang membeli paket sembako murah ini berterima kasih kepada DPD Partai Perindo Kota Malang.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly menuturkan, pasar sembako murah ini menjadi wujud kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat. Apalagi Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu

"Kita tahu bahwa hari ini harga-harga sembako naik, pembagian 100 paket sembako ini kami ingin meringankan beban masyarakat tidak mampu di tengah mahalnya harga-harga sembako," kata Nelly, sapaan akrabnya.

Nelly menambahkan, pasar sembako murah ini juga menjadi kepedulian ke masyarakat kecil. Di mana total ada 100 paket berisikan beras lima kilogram dan minyak goreng diberikan ke masyarakat, dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.