HOME NEWS JABAR

Viral! Pria Gelantungan Hendak Bunuh Diri di Trase Kereta Cepat Whoosh

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:25 WIB
Viral! Pria Gelantungan Hendak Bunuh Diri di Trase Kereta Cepat Whoosh
Foto: Tangkapan layar video viral.
A
A
A

BANDUNG BARAT - Sebuah video memperlihatkan seorang pria sedang berada di bibir trase Kereta Cepat Whoosh Jakarta - Bandung yang menjulang tinggi. Pria tersebut diketahui sedang melakukan aksi percobaan bunuh diri.

Aksi percobaan bunuh diri itu diketahui terjadi di trase Kereta Cepat Whoosh, tepatnya di Kampung Campaka, RT 02/05, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Senin (23/10/2023).

"Kejadiannya sekitar jam 11 siang. Dia naik dari sebelah barat situ, terus merangkak ke tengah jembatan (di bawahnya jalan raya). Jadi dia merangkaknya di atas pagar peredam suara," ungkap Ade Sukanda (39), salah seorang warga.

Dia menerangkan, pria yang menggunakan celana pendek berwarna merah dan kaus berwarna biru itu terlihat oleh warga beberapa kali sempat hendak melompat ke bawah namun urung dilakukan. Bahkan, dia sempat berdiri di atas pagar tersebut.

"Lumayan lama, sekitar sejam lebih jadi dia sempat gelantungan, tapi naik lagi. Sempat berdiri di atas pagar terus turun lagi. Seperti mau bunuh diri, tapi juga kayak yang takut mau lompatnya," terang Ade.

Warga yang sudah berkerumun di jalan raya, berusaha membujuk agar pria tersebut mau turun dan mengurungkan niatnya. Namun upaya warga gagal lantaran pria itu bertahan di atas dalam waktu cukup lama. Akhirnya polisi datang ke lokasi untuk membujuk pria yang belum diketahui identitasnya itu.

"Baru berhasil turun itu setelah polisi datang, terus dibujuk turun. Tapi di situ juga enggak langsung mau, malah polisinya juga sempat diminta mundur," ucap Ade.

Halaman:
1 2
      
