Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Ketua DPW Perindo: Sebagai Refleksi Akan Peran Pemuda

JAYAPURA - Pemuda Perindo Papua bersama jajaran pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Papua dan para caleg Partai Perindo hari ini melakukan ziarah ke taman makam pahlawan (TMP) di Padang Bulan, Jayapura.

Aksi ziarah punggawa partai berlambang burung rajawali ini dilakukan untuk memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober 2023.

Prosesi ziarah diawali dengan apel bersama yang dipimpin ketua DPW Partai Perindo Papua dr Raflus Doranggi dan diikuti seluruh kader partai.

Partai besutan Hary Tanoesoedibyo yang dikenal sebagai pertai modern yang peduli terhadap rakyat kecil dan gigih berjuang menciptakan lapangan pekerjaan ini menjadi satu satunya partai politik peserta Pemilu 2024 yang menggelar ziarah ke taman makan pahlawan Jayapura.

Raflus Doranggi dalam kesempatan tersebut mengatakan jika ziarah ke taman makam pahlawan yang dilakukan adalah inisiasi Pemuda Perindo Papua yang harus diteladani.

"Ini juga sebagai refleksi diri akan peran pemuda untuk keutuhan bangsa," katanya.

Sementara ketua Pemuda Perindo Papua, Kevin Kenedy mengaku jika melalui tonggak sejarah sumpah pemuda maka Pemuda Perindo bisa memaknai untuk all out dalam pemenangan partai dengan nomor urut 16 tersebut menang di Papua.

(Khafid Mardiyansyah)