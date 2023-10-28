Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Darat Besar-besaran Israel Hantam Gaza, Saluran Komunikasi Internet dan Telepon Terputus

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |10:48 WIB
Serangan Darat Besar-besaran Israel Hantam Gaza, Saluran Komunikasi Internet dan Telepon Terputus
Serangan darat besar-besaran Israel hantam Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Israel mengatakan pasukan daratnya "memperluas operasi" yang menargetkan Hamas di Gaza. Ledakan besar terlihat di wilayah tersebut, dan pesawat tempur Israel melakukan serangan besar-besaran

Serangan Israel terhadap Gaza melalui udara ini lebih besar dibandingkan malam-malam sebelumnya. Israel telah mengonfirmasi pasukannya memperluas operasi darat mereka.

Pada Jumat (27/10/2023), militer Israel kembali meminta warga Kota Gaza untuk pindah ke selatan setelah mengumumkan perluasan operasi militernya.

Dalam konferensi pers, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari mengatakan militer telah meningkatkan serangan di Gaza. Angkatan udara secara luas menyerang sasaran bawah tanah dan infrastruktur teroris, dengan sangat signifikan".

“Sebagai kelanjutan dari aktivitas ofensif yang kami lakukan dalam beberapa hari terakhir, pasukan darat memperluas aktivitas darat malam ini,” terangnya, dikutip BBC.

Semua komunikasi internet dan telepon dilaporkan mati di wilayah tersebut.

Layanan pemantauan internet Netblocks memposting di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, mengatakan telah terjadi "putusnya konektivitas".

Halaman:
1 2 3
      
