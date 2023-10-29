Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ingin Ciptakan Lapangan Kerja Baru bagi Perempuan, Bacaleg Perindo Beri Pelatihan Make Up Profesional

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:04 WIB
Ingin Ciptakan Lapangan Kerja Baru bagi Perempuan, Bacaleg Perindo Beri Pelatihan Make Up Profesional
Bacaleg Perindo menggelar pelatihan make up (Foto: MPI)
A
A
A

 

SEMARANG Partai Perindo kembali memberikan pelatihan beauty class make up bold kepada para perempuan di Kota Semarang, Minggu (29/10/2023). Mentornya adalah Erlinarti yang juga bacaleg partai Perindo DPRD Kota Semarang Dapil 2.

Erlin, sapaan akrabnya adalah seorang make up artist (MUA) profesional yang sudah punya pengalaman panjang.

“Hari ini beauty classnya itu make up untuk para pemula, dan juga ada perias-perias pemula, yang belum bisa make up pun kita berikan tutorial step by step, dengan tujuan agar mereka bisa punya ilmu, terus punya keterampilan,” ungkap Erlin di lokasi acara pelatihan.

Erlin yang punya pengalaman panjang itu ingin berbagi ilmu kepada para peserta hari ini. Ini dikatakan Erlin, juga merupakan tujuan Partai Perindo untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas.

Partai Perindo dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

“Karena tujuan Partai Perindo seperti itu, menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri, dengan bisa merias dia bisa membuka jadi MUA, MUA yang bisa make up untuk orang lain,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
