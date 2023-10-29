Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Bengkulu

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Bengkulu. Gempa terjadi pada Minggu (29/10/2023) pukul 07.56 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengatakan, epicenter gempa berlokasi di laut pada jarak 69 km arah barat daya Kota Bengkulu. Gempa terjadi pada kedalaman 29 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng (zona megathrust),”tulis keterangan BMKG.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Gempa bumi itu berdampak dan dirasakan di daerah Bengkulu dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah.