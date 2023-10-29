Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Bengkulu

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:18 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Bengkulu
Gempa Guncang Bengkulu/ist
A
A
A

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Bengkulu. Gempa terjadi pada Minggu (29/10/2023) pukul 07.56 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengatakan, epicenter gempa berlokasi di laut pada jarak 69 km arah barat daya Kota Bengkulu. Gempa terjadi pada kedalaman 29 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng (zona megathrust),”tulis keterangan BMKG.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Gempa bumi itu berdampak dan dirasakan di daerah Bengkulu dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Bengkulu gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290/gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement