HOME NEWS JATIM

Kebakaran Kandang Ayam Menewaskan Kakek 90 Tahun yang Berada di Dalamnya

Sholahudin , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:28 WIB
Kebakaran Kandang Ayam Menewaskan Kakek 90 Tahun yang Berada di Dalamnya
Kakek 90 tahun tewas di dalam kandang ayam (Foto: iNews)
A
A
A

 

MOJOKERTO - Seorang kakek warga Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, tewas terbakar di kandang ayam miliknya. Peristiwa itu terjadi saat korban membersihkan kandang dengan membakarnya.

Nahas, api yang membesar membakar kandang. Dan korban tak sempat menyelamatkan diri.

Anak korban, nampak shock melihat jenazah ayahnya tewas di pojokan kandang ayam. Diduga korban berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api saat api membakar kandang.

Namun, karena kondisi kandang yang sempit membuat korban akhirnya ikut terbakar. Korban bernama Subandi (90) tahun warga Mojokerto.

Tim medis dan kepolisian Polsek Mojosari yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit profesor doktor sukandar untuk dilakukan autopsi.

Ketu RT setempat, Hamim Thohari mengatakan, awalnya terlihat api membesar dari belakang rumah korban. Warga sekitar pun langsung berdatangan dan berusaha memadamkan api. Namun, terhalang kandang ayam yang ditutup rapat dengan seng dan asbes, sehingga kesulitan.

Setelah menjebol tembok, warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah api padam, terlihat korban sudah meninggal dunia di pojokkan kandang.

"Selama ini, sudah menjadi kebiasaan korban saat membersihkan kandang dengan membakarnya," ujar Hanim, Minggu (29/10/2023).

Halaman:
1 2
      
