Kartini Perindo Adakan Senam Sehat Bareng Emak-Emak di Palembang

PALEMBANG – Para ibu-ibu bersemangat mengikuti senam sehat bersama DPD Kartini Perindo Kota Palembang. Acara tersebut berkolaborasi dengan Caleg DPRD Provinsi Sumsel, Arief Rudiharto.

Acara tersebut diadakan di Lapangan KONI, Jalan Kamboja, Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Hal ini merupakan momen silaturahmi sekaligus memperkenalkan Perindo hingga pelosok.

Ketua DPW RPA Perindo sekaligus Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil II Arief Rudiharto mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan Perindo hingga pelosok.

“Kostum merah putih pun seakan menggambarkan semangat untuk perubahan, di mana kita ketahui partai dengan nomor urut 16 ini merupakan partai politik modern dengan lingkup kalangan remaja, ibu rumah tangga dan kalangan kelompok usaha kecil mikro menengah, yang ke depan akan menjadi prioritas dalam kemandirian ekonomi,” ucap Arief.

(Qur'anul Hidayat)