Gelar Turnamen Layangan, Caleg Perindo Rere Tati Harap Olahraga Tradisional Ini Masuk PON

DEPOK - Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok menggelar turnamen olahraga tradisional layang-layang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di lapangan terbuka Perumahan Bela Casa, Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu (29/10/2023) sore.

Rere berharap, turnamen ini dapat menyadarkan generasi muda bahwa masih ada olahraga tradisional bahkan ada atlet potensial khususnya di Kota Depok.

Ia yang maju dari Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mengusung Bacapres Ganjar Pranowo berharap olahraga tradisional layang-layang bisa masuk ke Pekan Olahraga Nasional (PON).

BACA JUGA: Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Public Speaking Kepada Milenial di Sidoarjo

"Kegiatan hari ini kita dari Partai Perindo dan Baja Perindo lagi melaksanakan kegiatan turnamen layang-layang liga Rere Cup yang berada di Lapangan Bela Casa RT 3 RW 23 Pancoran Mas," ucap Rere.

"Harapannya supaya anak muda sadar bahwa masih ada olahraga tradisional yang memang ada atlet yang potensial berada di Depok khususnya. Ini kan turnamen layang-layang ini kan tradisional jadi kita mengharapkan nantinya layang-layang masuk ke dalam Pekan Olahraga Nasional (PON)," tambahnya.

BACA JUGA: Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari yang Tewaskan Korbannya Ditangkap Polisi

Rere menjelaskan untuk jumlah peserta turnamen layang-layang diikuti puluhan orang dengan hadiah jutaan rupiah. "Peserta hari ini sebanyak 84 dan hadiahnya jutaan rupiah," ujarnya.