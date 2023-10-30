Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikuti Senam Bareng Bacaleg Perindo, Warga: Badan Sehat, Seger Bener!

Erwin Setiawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |01:26 WIB
Ikuti Senam Bareng Bacaleg Perindo, Warga: Badan Sehat, Seger Bener!
Senam sehat Partai Perindo. (Foto: MPI)
A
A
A

PALEMBANG – Para ibu-ibu mengapresiasi senam sehat bersama DPD Kartini Perindo Kota Palembang. Acara tersebut berkolaborasi dengan Caleg DPRD Provinsi Sumsel, Arief Rudiharto.

Acara tersebut diadakan di Lapangan KONI, Jalan Kamboja, Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Hal ini merupakan momen silaturahmi sekaligus memperkenalkan Perindo hingga pelosok.

Salah satu peserta, Ibu Gadis mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Dia pun mendoakan kesuksesan Partai Perindo.

“Senang sekali, badan sehat, seger bener, semoga diteruskan. (Semoga Perindo) tetap berkembang, sukses, ibu-ibu di sini sehat,” ucapnya, Minggu (29/10/2023).

Sementara itu, Ketua DPW RPA Perindo sekaligus Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil II Arief Rudiharto mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan Perindo hingga pelosok.

“Kostum merah putih pun seakan menggambarkan semangat untuk perubahan, di mana kita ketahui partai dengan nomor urut 16 ini merupakan partai politik modern dengan lingkup kalangan remaja, ibu rumah tangga dan kalangan kelompok usaha kecil mikro menengah, yang ke depan akan menjadi prioritas dalam kemandirian ekonomi,” ucap Arief.

(Qur'anul Hidayat)

      

