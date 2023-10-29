Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peringati Sumpah Pemuda, Layang-Layang Berlogo Perindo Beterbangan di Langit Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:12 WIB
Peringati Sumpah Pemuda, Layang-Layang Berlogo Perindo Beterbangan di Langit Depok
Layangan Perindo beterbangan di langit Depok (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok menggelar turnamen olahraga tradisional layang-layang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di lapangan terbuka Perumahan Bela Casa, Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu (29/10/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi terlihat puluhan peserta turnamen layang-layang membawa layangan terbaik. Terlihat sejumlah layangan dilukis berlogo Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU dikertas suara Pemilu 2024 itu dan wajah Caleg Rere.

"Hari ini tanggal 29, kemarin adalah tanggal 28 itu adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda disini saya lihat orang orangnya masih muda jadi jiwanya harusnya masih muda," kata Rere dalam sambutannya.

Rere caleg muda Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu berharap pertandingan layang-layang dapat menjunjung sportifitas dan mempererat tali silahturahmi antar masyarakat di Kota Depok.

"Saya berharap dengan adanya pertandingan ini kita semua junjung sportifitas, kita semua mempererat tali silahturahmi kita," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement