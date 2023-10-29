Peringati Sumpah Pemuda, Layang-Layang Berlogo Perindo Beterbangan di Langit Depok

DEPOK - Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok menggelar turnamen olahraga tradisional layang-layang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di lapangan terbuka Perumahan Bela Casa, Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu (29/10/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi terlihat puluhan peserta turnamen layang-layang membawa layangan terbaik. Terlihat sejumlah layangan dilukis berlogo Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU dikertas suara Pemilu 2024 itu dan wajah Caleg Rere.

BACA JUGA: Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari yang Tewaskan Korbannya Ditangkap Polisi

"Hari ini tanggal 29, kemarin adalah tanggal 28 itu adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda disini saya lihat orang orangnya masih muda jadi jiwanya harusnya masih muda," kata Rere dalam sambutannya.

Rere caleg muda Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu berharap pertandingan layang-layang dapat menjunjung sportifitas dan mempererat tali silahturahmi antar masyarakat di Kota Depok.

"Saya berharap dengan adanya pertandingan ini kita semua junjung sportifitas, kita semua mempererat tali silahturahmi kita," ujarnya.