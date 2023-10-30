Fogging Cegah DBD di Kendal, Bacaleg Perindo Minta Warga Rutin Bersihkan Lingkungan

KENDAL – Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng II dari Partai Perindo, Beny Setiyono langsung tanggap dengan melakukan penyemprotan fogging di Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Warga merasa senang dan berterima kasih karena penyemprotan ini menjadi upaya meminimalisir penyebaran DBD.

Lokasi tersebut dipilih karena dalam waktu sebulan terakhir, sudah ada tiga warga yang dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala demam berdarah. Bahkan hasil laboratorium menunjukkan ketiganya positif DBD dan surat keterangan yang sudah disampaikan ke puskesmas terdekat.

BACA JUGA:

Beny Setiyono mengatakan, dirinya menerima ada laporan dari warga Blorok yang terkena DBD. Dia pun lantas tanggap dan cepat menggandeng Ormas Lindu Aji untuk melakukan penyemprotan.

“Fogging dengan sasaran ratusan rumah disemprot, begitu juga lingkungan sekitar yakni saluran air, kebun dan kandang ternak menjadi sasaran penyemprotan,” ujarnya, Minggu (29/10/2023).

BACA JUGA:

Beny mengimbau warga untuk tetap membersihkan lingkungan karena saat ini sudah memasuki musim hujan. Upaya pencegahan lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan kebersihan lingkungan dan menjaga tempat penampungan air agar tidak dijadikan sarang nyamuk.

Beny juga meminta warga tetap melaksanakan 3M karena penyemprotan hanya upaya pencegahan dan membunuh nyamuk dewasa.