Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Muncul Kasus DBD, Caleg Perindo Tanggap Lakukan Fogging ke Rumah Warga Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |06:21 WIB
Muncul Kasus DBD, Caleg Perindo Tanggap Lakukan <i>Fogging</i> ke Rumah Warga Kendal
Bacaleg Partai Perindo fogging lingkungan warga Kendal. (Foto: Eddie Prayitno)
A
A
A

KENDAL – Kasus DBD meningkat di Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah dalam sebulan terakhir. Dalam rentang waktu itu, sudah ada tiga warga yang dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala demam berdarah. Bahkan hasil laboratorium menunjukkan ketiganya positif DBD dan surat keterangan yang sudah disampaikan ke puskesmas terdekat.

Ketua RT 1 RW 4 Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Saipun Wahadi mengatakan, ketiga warganya sudah terkena DBD sehingga menimbulkan kekhawatiran warga. “Apalagi sekarang sudah sempat turun hujan, berarti nyamuk bisa berkembang biak di tempat penampungan air,” ujar Saipun, Minggu (29/10/2023).

 BACA JUGA:

Warga kini bisa lega karena Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng II dari Partai Perindo, Beny Setiyono langsung tanggap dengan melakukan penyemprotan fogging di desa ini. Warga merasa senang dan berterima kasih karena penyemprotan ini menjadi upaya meminimalisir penyebaran DBD.

Sementara itu, Beny Setiyono mengatakan, dirinya menerima ada laporan dari warga Blorok yang terkena DBD. Dia pun lantas tanggap dan cepat menggandeng Ormas Lindu Aji untuk melakukan penyemprotan.

 BACA JUGA:

“Fogging dengan sasaran ratusan rumah disemprot, begitu juga lingkungan sekitar yakni saluran air, kebun dan kandang ternak menjadi sasaran penyemprotan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement