Muncul Kasus DBD, Caleg Perindo Tanggap Lakukan Fogging ke Rumah Warga Kendal

KENDAL – Kasus DBD meningkat di Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah dalam sebulan terakhir. Dalam rentang waktu itu, sudah ada tiga warga yang dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala demam berdarah. Bahkan hasil laboratorium menunjukkan ketiganya positif DBD dan surat keterangan yang sudah disampaikan ke puskesmas terdekat.

Ketua RT 1 RW 4 Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Saipun Wahadi mengatakan, ketiga warganya sudah terkena DBD sehingga menimbulkan kekhawatiran warga. “Apalagi sekarang sudah sempat turun hujan, berarti nyamuk bisa berkembang biak di tempat penampungan air,” ujar Saipun, Minggu (29/10/2023).

BACA JUGA:

Warga kini bisa lega karena Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng II dari Partai Perindo, Beny Setiyono langsung tanggap dengan melakukan penyemprotan fogging di desa ini. Warga merasa senang dan berterima kasih karena penyemprotan ini menjadi upaya meminimalisir penyebaran DBD.

Sementara itu, Beny Setiyono mengatakan, dirinya menerima ada laporan dari warga Blorok yang terkena DBD. Dia pun lantas tanggap dan cepat menggandeng Ormas Lindu Aji untuk melakukan penyemprotan.

BACA JUGA:

“Fogging dengan sasaran ratusan rumah disemprot, begitu juga lingkungan sekitar yakni saluran air, kebun dan kandang ternak menjadi sasaran penyemprotan,” ujarnya.