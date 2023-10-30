5 Fakta Pembatain 6 Orang oleh KKB di Yahukimo, 2 Dibakar dan Lainnya Membusuk

SATGAS Operasi Damai Cartenz mengungkap identitas 6 Jenazah korban pembantaian KKB Teroris kelompok Egianus Kogoya di Kali I Distrik Seredela Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa sadis itu:

1. Dua di Antaranya Dibakar dan Lainnya Membusuk

Kasatgas Humas Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno menagtakan, dua korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan beberapa jenazah lainnya sudah membusuk. Diduga kedua korban dibakar hidup-hidup.

"Keenam jenazah ini dalam keadaan mengenaskan karena sudah busuk dan ada yang kondisinya dibakar oleh KKB yaitu Akmal dan Andika," jelas Bayu.

2. Menggali Keterangan Saksi

Dua korban pembunuhan KKB yang belum diketahui secara lengkap identitasnya bernama Rangga dan Ibrahim.

"Untuk Rangga dan Ibrahim belum diketahui warga mana, karena saksi-saksi hanya mengetahui nama panggilan sehari-hari dan di TKP tidak ditemukan adanya identitas," ujar Bayu.

3. Dimakamkan

Bayu menambahkan bahwa setelah proses identifikasi selesai, keenam jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Betul, setelah kita dapat mengidentifikasi para korban, keenam jenazah kita serahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan jam 6 sore (Jumat, 27 Oktober 2023) sudah langsung dimakamkan di TPU Kilometer 6 Dekai Yahukimo," tambah Bayu.