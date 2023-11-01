Silaturahmi di Kendal, Caleg Syafril Nasution Perkenalkan Program Unggulan Perindo

KENDAL – Caleg DPR RI Dapil Jateng I yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Syafril Nasution memaparkan program Partai Perindo yang selalu berpihak dan peduli dengan rakyat kecil. Hal itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan warga di Kabupaten Kendal di Sentra UMKM River Side Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, Selasa 31 Oktober 2023.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo itu hadir di tengah-tengah warga bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, Beny Setiyono yang maju untuk Dapil Jateng II, serta Caleg DPRD Kabupaten Kendal Satriyo Dono Saputro.

“Hari ini acara silaturahim dan pengenalan, kami beri penjelasan latar belakang Partai Perindo, tujuan Perindo, apa harapan masyarakat, dan bagaimana jika Perindo lolos nantinya,” ucap Syafril, Selasa 31 Oktober 2023.