Penuh Keakraban, Caleg Perindo Jalin Silaturahmi dengan Warga Kendal di Sentra UMKM

KENDAL - Silaturahmi warga di Kabupaten Kendal dengan calon anggota legilatif dari Partai Perindo digelar di Sentra UMKM River Side Kelurahan Ketapang, Kota Kendal. Caleg DPR RI Dapil Jateng I yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Syafril Nasution hadir langsung menyapa warga dan juga calon saksi untuk Pemilu 2024.

Tidak hanya Syafril Nasution yang hadir, warga juga dikenalkan dengan Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, Beny Setiyono yang maju untuk Dapil Jateng II, serta Caleg DPRD Kabupaten Kendal Satriyo Dono Saputro. Suasana santai dan penuh keakraban terjalin dalam tatap muka yang baru kali pertama dilaksanakan ini.

Syahril Nasution banyak memaparkan program Partai Perindo yang selalu berpihak dan peduli dengan rakyat kecil. Dirinya mengapresiasi Sentra UMKM ini, selain lokasiya strategis juga bisa meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

“Hari ini acara silaturahim dan pengenalan, kami beri penjelasan latar belakang Partai Perindo, tujuan Perindo, apa harapan masyarakat, dan bagaimana jika Perindo lolos nantinya,” ucap Syafril, Selasa 31 Oktober 2023.

Tidak hanya itu, Syafril juga mengatakan untuk terus peduli dengan rakyat kecil perlu keterwakilan di Parlemen. Oleh karenanya warga yang hadir diharapkan bisa mengantarkan partai bernomor urut 16 ini mempunyai wakil di Parlemen sehingga aspirasi masyarakat akan terus diperjuangkan.

“Kami juga meminta ke masyarakat untuk tidak ragu memilih kami dan Partai Perindo sehingga bisa memperjuangkan masyarakat,” ucap Syafril.