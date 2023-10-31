Caleg Perindo: Butuh Regulasi yang Kuat untuk Memajukan Industri Dasar di Indonesia

JAKARTA - Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo Redi Nusantara mengungkapkan sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor industri di Indonesia. Salah satunya yakni penguatan regulasi Industri dasar dan mempermudah pelaku industri baru.

"Memang dibutukan suatu regulasi yang kuat untuk mendorong pembangunan industri dasar. Misalnya petrochemical. Itu kan industri dasar nanti turunannya banyak. Kaya kilang minyak. Satu kilang minyak kan bisa mengahasilkan pupuk, bisa menghazilkan bensin, solar, macem-macem. Nah itu yang kita butuhkan," kata Redi dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Selasa (31/10/2023).

Selain regulasi, lanjut Redi, pemerintah juga harus mempermudah para pengusaha untuk memajukan bisnis, seperti tidak membebani hal-hal yang tidak penting.

"Dan kita lihat potensi Indonesia ke depan yang sungguh luar biasa. Saya rasa perlu ikut berkontribusi mengubah ini lebih mudah diwujudkan untuk mencapai indonesia sejahtera," ujarnya.

Karena itu, Redi yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah I itu terdorong untuk menjadi anggota dewan untuk membantu pemerintah dalam memajukan sektor industri agar lebih maju.

Dirinya yakin, jika para anggota dewan ke depan diisi oleh orang-orang baik dan paham mengenai industri, bukan tidak mungkin cita-cita Indonesia Emas 2045 akan mudah tercapai.