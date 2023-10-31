Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo: Butuh Regulasi yang Kuat untuk Memajukan Industri Dasar di Indonesia

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:42 WIB
Caleg Perindo: Butuh Regulasi yang Kuat untuk Memajukan Industri Dasar di Indonesia
Caleg Perindo Redi Nusantara/Foto: Podcast Aksi Nyata Perindo
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo Redi Nusantara mengungkapkan sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor industri di Indonesia. Salah satunya yakni penguatan regulasi Industri dasar dan mempermudah pelaku industri baru.

"Memang dibutukan suatu regulasi yang kuat untuk mendorong pembangunan industri dasar. Misalnya petrochemical. Itu kan industri dasar nanti turunannya banyak. Kaya kilang minyak. Satu kilang minyak kan bisa mengahasilkan pupuk, bisa menghazilkan bensin, solar, macem-macem. Nah itu yang kita butuhkan," kata Redi dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Selasa (31/10/2023).

 BACA JUGA:

Selain regulasi, lanjut Redi, pemerintah juga harus mempermudah para pengusaha untuk memajukan bisnis, seperti tidak membebani hal-hal yang tidak penting.

"Dan kita lihat potensi Indonesia ke depan yang sungguh luar biasa. Saya rasa perlu ikut berkontribusi mengubah ini lebih mudah diwujudkan untuk mencapai indonesia sejahtera," ujarnya.

 BACA JUGA:

Karena itu, Redi yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah I itu terdorong untuk menjadi anggota dewan untuk membantu pemerintah dalam memajukan sektor industri agar lebih maju.

Dirinya yakin, jika para anggota dewan ke depan diisi oleh orang-orang baik dan paham mengenai industri, bukan tidak mungkin cita-cita Indonesia Emas 2045 akan mudah tercapai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement