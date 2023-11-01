Advertisement
Caleg Perindo Kabupaten Empat Lawang Gelar Rakor Koordinasi Struktur dan Konsolidasi

Amri Wijaya , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:38 WIB
EMPAT LAWANG - Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo dengan DPW/DPD dan DPC se Kabupaten Empat Lawang digelar di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada Rabu (1/11/2023).

Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo dengan DPW/DPD dan DPC se Kabupaten Empat Lawang, dibuka oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman.

Acara tersebut dihadiri oleh pengurus DPW Partai Perindo Sumsel, Ketua DPD Partai Perindo Empat Lawang Asmawi beserta pengurus DPD dan DPC Partai Perindo se Kabupaten Empat Lawang.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas strategi pemenangan, dan perlunya memperkuat saksi saksi partai di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu 2024 mendatang.

(Awaludin)

      
