Duka Seorang Ayah Kehilangan 11 Anggota Keluarganya yang Tewas dalam 1 Ledakan Israel

GAZA – Seorang ayah bernama Khalil Khader di Gaza sangat berduka mendalam. Dia harus rela menerima takdir pahit jika 11 anggota keluarganya meninggal hanya karena satu ledakan Israel saja.

Mata Khader tertuju pada satu benda saat berada di reruntuhan. Dia melihat sebuah kain yang terlihat terang di balik puing-puing abu-abu. Dia yakin betul itu adalah piyama yang dikenakan anaknya sebelum tiada. Piyama yang terlihat berdebu dan compang-camping itu memiliki banyak kenangan indah. Itu adalah piyama milik anaknya bernama Rosa, bayi berusia 18 bulan.

Khalil menunjukkan video di ponselnya. Rosa mengenakan pakaian tidur biru yang sama dan memegang tangan dua sepupunya yang lebih tua. Mereka bertiga menari membentuk lingkaran.

Video tersebut direkam dalam gerakan lambat, sehingga seolah-olah anak-anak sedang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Mereka tersenyum. Ini adalah waktu bermain dan kehidupan mereka belum diambil alih oleh perang.

Khalil adalah pria pendiam, berusia 36 tahun, seorang insinyur komputer di rumah sakit Al-Najjar di Rafah, dan ayah dari empat anak kecil. Yakni Ibrahim, berusia sembilan tahun; Amal, berusia lima tahun; Kinan, dua setengah tahun, dan Rosa anak terakhir.

Khalil melangkah dengan hati-hati melintasi reruntuhan. Rumah ini hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari rumah sakit. Kini terdapat gundukan batu dan logam, benda-benda rumah tangga dan beberapa mainan anak-anak. Sebuah drum kecil. Piano mainan.