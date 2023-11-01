Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Duka Seorang Ayah Kehilangan 11 Anggota Keluarganya yang Tewas dalam 1 Ledakan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:02 WIB
Duka Seorang Ayah Kehilangan 11 Anggota Keluarganya yang Tewas dalam 1 Ledakan Israel
Duka seorang ayah yang kehilangan 11 anggota keluarganya dalam 1 ledakan Israel (Foto: Khalil Khader)
A
A
A

GAZA – Seorang ayah bernama Khalil Khader di Gaza sangat berduka mendalam. Dia harus rela menerima takdir pahit jika 11 anggota keluarganya meninggal hanya karena satu ledakan Israel saja.

Mata Khader tertuju pada satu benda saat berada di reruntuhan. Dia melihat sebuah kain yang terlihat terang di balik puing-puing abu-abu. Dia yakin betul itu adalah piyama yang dikenakan anaknya sebelum tiada. Piyama yang terlihat berdebu dan compang-camping itu memiliki banyak kenangan indah. Itu adalah piyama milik anaknya bernama Rosa, bayi berusia 18 bulan.

Khalil menunjukkan video di ponselnya. Rosa mengenakan pakaian tidur biru yang sama dan memegang tangan dua sepupunya yang lebih tua. Mereka bertiga menari membentuk lingkaran.

Video tersebut direkam dalam gerakan lambat, sehingga seolah-olah anak-anak sedang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Mereka tersenyum. Ini adalah waktu bermain dan kehidupan mereka belum diambil alih oleh perang.

Khalil adalah pria pendiam, berusia 36 tahun, seorang insinyur komputer di rumah sakit Al-Najjar di Rafah, dan ayah dari empat anak kecil. Yakni Ibrahim, berusia sembilan tahun; Amal, berusia lima tahun; Kinan, dua setengah tahun, dan Rosa anak terakhir.

Khalil melangkah dengan hati-hati melintasi reruntuhan. Rumah ini hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari rumah sakit. Kini terdapat gundukan batu dan logam, benda-benda rumah tangga dan beberapa mainan anak-anak. Sebuah drum kecil. Piano mainan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement