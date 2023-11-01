Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Masriah si Pembuang Tinja Kembali Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Lebih Berat

Pramono Putra , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:27 WIB
Masriah si Pembuang Tinja Kembali Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Lebih Berat
Masriah saat datang ke kantor Satpol PP jalani pemeriksaan. (Foto: Pramono Putra)
A
A
A

SIDOARJOMasriah, seorang wanita ibu rumah tangga warga Desa Jogosatru, Sukodono-Sidoarjo, kembali diperiksa tim penyidik Satpol PP Sidoarjo, Selasa 31 Oktober 2023. Masriah dilaporkan tetangganya sendiri, Wiwik Winarti terkait perbuatannya membuang sampah di akses jalan umum depan rumahnya.

Didampingi anak dan suaminya, Masriah datang ke kantor Satpol PP Sidoarjo dan langsung menjalani proses pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, Masriah mengakui perbuatannya dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Menurut rencana, Masriah akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu pekan depan.

 BACA JUGA:

Ditemui sejumlah awak media di kantor Satpol PP Sidoarjo, Masriah memilih diam dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Masriah yang sempat viral di media sosial terkait perbuatannya yang membuang kotoran manusia ke rumah tetangganya ini kembali terancam hukuman penjara maksimal 3 bulan karena dinilai mengganggu ketertiban umum.

Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar mengatakan, Masriah terpaksa harus berurusan dengan hukum lagi karena mengulangi perbuatannya mengganggu ketertiban umum.

 BACA JUGA:

“Hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap Masriah,” ucap Anas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312/viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement