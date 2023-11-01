Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Angkot Meledak Hanguskan SPBU di Sukabumi, Uang Rp10 Juta Ikut Terbakar

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:01 WIB
Angkot Meledak Hanguskan SPBU di Sukabumi, Uang Rp10 Juta Ikut Terbakar
Angkot meledak hanguskan SPBU di Sukabumi (Foto: MPI)
SUKABUMI - Sebuah angkutan kota (angkot) meledak saat tengah mengisi bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, hangus terbakar pada Rabu (1/11/2023).

Dugaan sementara penyebab ledakan tersebut dipicu dari telepon seluler yang berdering terus menerus dari dalam angkutan kota (angkot) yang sedang mengisi BBM di SPBU tersebut.

Akibatnya, angkot yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp10 juta hangus terbakar, selain itu mesin dispenser pengisian bahan bakar ikut terbakar dan pengemudi angkot menderita luka bakar.

Pengemudi angkot, Teguh (35) mengatakan ia yang sedang mengisi BBM untuk kendaraannya, menerima telepon yang berdering terus menerus. Ia tidak menyangka dari telepon tersebut menimbulkan ledakan.

"Saya tidak angkat telepon itu, berdering hingga 5 kali. Lalu tiba-tiba ada ledakan dari dalam angkot saya. Saya mengalami luka bakar pada bagian kaki dan rambut yang terbakar," ujar Teguh kepada MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, Kabid Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi, Ujang Rustandi mengatakan, pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada sekira pukul 07.50 WIB.

