INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Komunitas Penyanyi Kafe Kota Bandung dan Cimahi Beri Dukungan bagi Caleg Partai Perindo

Sondi Agung , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:41 WIB
Komunitas Penyanyi Kafe Kota Bandung dan Cimahi Beri Dukungan bagi Caleg Partai Perindo
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Puluhan musisi kafe Kota Bandung dan Cimahi, menggelar acara dukungan bagi para caleg dari Partai Perindo, pada Rabu 1 November 2023 malam, di TP Stage Kota Bandung. Acara itu didukung oleh Waketum Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Dikesempatan yang sama, para musisi mendaftarkan dan mengaktivasi KTA Berasuransi dari Partai Perindo. Diharapkan menjadi partai yang inklusif dan terbuka untuk menyuarakan kesejahteraan setiap segmen masyarakat termasuk para musisi.

Caleg DPRD Kota Dapil 1 Kota Bandung, Febby Resdiana mengatakan, komunitas pekerja seni khususnya musisi kafe perlu diperhatikan kesejahteraanya.

“Akan membuat program asosiasi khususnya bagi para musisi kafe agar dapat mendapatkan pembinaan dan pengembangan agar bisa lebih sejahtera,” kata caleg yang juga Humas Grinda Jawa Barat itu.

Sejalan dengan hal tersebut, Caleg Dprd Provinsi Dapil 1 Jawa Barat, Epi Sutisna juga mendukung program asosiasi musisi. Menrutunya Partai Perindo terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seni dan kemajuan seni budaya itu sendiri.

Dalam kesempatan ini juga diadakan pendaftaran dan pembagian Kartu Tanda Anggota Berasuransi Partai Perindo kepada para musisi yang hadir.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
