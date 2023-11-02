Komunitas Penyanyi Kafe Kota Bandung dan Cimahi Beri Dukungan bagi Caleg Partai Perindo

BANDUNG - Puluhan musisi kafe Kota Bandung dan Cimahi, menggelar acara dukungan bagi para caleg dari Partai Perindo, pada Rabu 1 November 2023 malam, di TP Stage Kota Bandung. Acara itu didukung oleh Waketum Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Dikesempatan yang sama, para musisi mendaftarkan dan mengaktivasi KTA Berasuransi dari Partai Perindo. Diharapkan menjadi partai yang inklusif dan terbuka untuk menyuarakan kesejahteraan setiap segmen masyarakat termasuk para musisi.

BACA JUGA: DPW Perindo Pagar Alam Gelar Rapat Koordinasi Struktur dan Konsolidasi

Caleg DPRD Kota Dapil 1 Kota Bandung, Febby Resdiana mengatakan, komunitas pekerja seni khususnya musisi kafe perlu diperhatikan kesejahteraanya.

“Akan membuat program asosiasi khususnya bagi para musisi kafe agar dapat mendapatkan pembinaan dan pengembangan agar bisa lebih sejahtera,” kata caleg yang juga Humas Grinda Jawa Barat itu.

Sejalan dengan hal tersebut, Caleg Dprd Provinsi Dapil 1 Jawa Barat, Epi Sutisna juga mendukung program asosiasi musisi. Menrutunya Partai Perindo terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seni dan kemajuan seni budaya itu sendiri.

BACA JUGA: Caleg Perindo Pagar Alam Harus Jalankan Program Partai untuk Membantu Masyarakat

Dalam kesempatan ini juga diadakan pendaftaran dan pembagian Kartu Tanda Anggota Berasuransi Partai Perindo kepada para musisi yang hadir.

(Awaludin)