Ketua DPD Perindo Kota Jambi Perkenalkan Angel Lelga di Acara Lomba Perahu Tradisional

JAMBI - Ketua DPD Partai Perindo Kota Jambi Cristina Glorya Purba sangat senang melihat masyarakat Kota Jambi yang menonton perlombaan perahu tradisional walikota Jambi ditemani artis ibu kota Angel Lelga di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis (2/11/2023).

Selain mengikuti perlombaan, juga memperkenalkan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Provinsi Jambi yang berasal dari artis ibu kota.

"Selain untuk mensupport atlet dayung binaan Partai Perindo Kota Jambi, kita juga memperkenalkan warga sini kepada bacaleg DPR RI dari Partai Perindo dari kalangan artis," ungkapnya.

Sejak kedatangan di Jambi, katanya, warga sangat antusias untuk melihat langsung dan semua saling support.

"Warga sini, sejak kemarin sudah menanyakan pasti datang atau tidaknya datang. Mereka sangat menunggu banget," imbuh Cristina.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD itu berharap, Partai Perindo lebih dikenal masyarakat lagi dan bisa menang di Pemilu 2024 mendatang.