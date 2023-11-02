3 Negara Muslim yang Diam-Diam Memasok Energi ke Israel

JAKARTA- Setidaknya ada negara yang memasok energi ke Israel dalam membantu melakukan penyerangan pada Palestina.

Padahal ada beberapa negara yang menyuarakan embargo minyak kepada Israel imbas perang Gaza yang menyelimutinya. Hal itu berpengaruh terhadap lini bisnis perusahaan besar seperti impor energi dan minyak.

Berikut negara muslim yang memasok energi ke Israel dilansir dari berbabagi sumber:

1. Afrika Selatan

Sejak pertengahan Mei Israel mengimpor sekitar 220.000 barel minyak mentah per hari. Sekitar 60% berasal dari dua negara mayoritas Muslim.

Menurut data dari perusahaan analisis Kpler. Produsen di Afrika Barat, terutama Gabon, adalah pemasok besar lainnya.