Prakiraan Cuaca di Jakarta: Jaksel dan Jaktim Diguyur Hujan Malam Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca pada hari ini, sebagian wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta akan di guyur hujan.

Melansir dari website resmi BMKG, Kamis (2/11/2023) pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi cerah berawan, dan malam hari berawan.

Kemudian, pada daerah Jakarta Pusat, pagi hari diperkirakan cerah, pada siang hari diprediksi berawan dan malam harinya berawan.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Selatan, pada pagi hari diprediksi cerah berawan, siang hari diprediksi berawan dan malam harinya diperkirakan hujan ringan.