Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca di Jakarta: Jaksel dan Jaktim Diguyur Hujan Malam Hari

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca di Jakarta: Jaksel dan Jaktim Diguyur Hujan Malam Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca pada hari ini, sebagian wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta akan di guyur hujan.

Melansir dari website resmi BMKG, Kamis (2/11/2023) pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi cerah berawan, dan malam hari berawan.

Kemudian, pada daerah Jakarta Pusat, pagi hari diperkirakan cerah, pada siang hari diprediksi berawan dan malam harinya berawan.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Selatan, pada pagi hari diprediksi cerah berawan, siang hari diprediksi berawan dan malam harinya diperkirakan hujan ringan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca BMKG Cuaca di Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274//gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182828//operasi_modifikasi_cuaca-nI4M_large.JPG
Kendalikan Curah Hujan, BPBD DKI Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182765//cuaca_ekstream-Kjua_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182703//cuaca_jabodetabek-IbjK_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement