Pemuda di Kota Bandung Tewas Ditusuk saat Lerai Perkelahian

BANDUNG - Seorang pemuda berinisial FAA (17) tewas ditusuk oleh Nendi Nurjaman (31), saat di perayaan Sumpah Pemuda di Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, Minggu (29/10/2023) lalu. Peristiwa tersebut terjadi saat korban dan pelaku tengah melerai perkelahian.

Kapolsek Cibeunying Kidul, Kompol Suparman mengatakan, korban dan pelaku mendatangi sebuah acara peringatan Sumpah Pemuda. Kemudian, di sana sempat terjadi perkelahian antara teman dari korban dan teman pelaku.

"Kejadiannya awal mula dari keributan dan ada yang berkelahi saat itu. Yang berkelahi teman korban dan teman pelaku," ucap Suparman, di Mapolsk Cibeunying Kidul, Kamis (2/11/2023).

BACA JUGA: Geger Penemuan Mayat Pria di Sebuah Toko Kawasan Mampang

Kemudian, kata Suparman, korban dan pelaku kemudian berupaya untuk melerai perkelahian tersebut. Namun pelaku yang kesal karena perkelahian tak kunjung mereda, kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau dari balik jaketnya dan ditusukkan ke bagian dada korban.

"Korban dan pelaku sama-sama melerai, singkat cerita terjadi penusukan," ucap dia.