Israel Putuskan Semua Kontak dengan Gaza, Kirim Pekerja ke Daerah yang Terkepung

GAZA – Kabinet Keamanan Israel mengumumkan pada Kamis (2/11/2023) mengatakan Israel akan mengembalikan warga Gaza yang bekerja di negara tersebut kembali ke daerah kantong Palestina yang terkepung. Kabinet menambahkan bahwa mereka juga akan memutuskan kontak dengan Gaza.

Sebelum serangan teror dan penculikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober lalu, sekitar 18.000 warga Gaza memiliki izin untuk menyeberang ke Israel dan bekerja, di mana mereka dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar daripada di Gaza.

“Israel memutuskan semua kontak dengan Gaza. Tidak akan ada lagi pekerja Palestina yang berasal dari Gaza. Para pekerja dari Gaza yang berada di Israel pada hari pecahnya perang akan dikembalikan ke Gaza,” kata kantor pers pemerintah, pada Kamis (2/11/2023).

Pernyataan tersebut tidak merinci bagaimana atau kapan para pekerja akan kembali ke zona perang aktif yang dibombardir ratusan kali setiap hari.

Kabinet juga mengatakan akan memotong dana yang ditujukan untuk Gaza, termasuk dana dari Otoritas Palestina – sebuah badan pemerintah terpisah dengan pemerintahan mandiri terbatas di Tepi Barat – yang akan disalurkan ke Jalur Gaza.

Selama beberapa tahun terakhir, Israel mulai mengeluarkan ribuan izin kerja bagi warga Gaza untuk menyeberang ke Israel sebagai bagian dari strategi insentif ekonomi yang diharapkan pemerintah Israel akan mendorong warga Gaza untuk menjauhkan diri dari Hamas.

Warga Gaza di Tepi Barat mengatakan kepada CNN pada bulan lalu bahwa mendapatkan izin kerja untuk Israel memungkinkan mereka menjadi pencari nafkah utama. Banyak dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga mereka yang memiliki pekerjaan dan gaji yang mereka peroleh di Israel berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan gaji yang mereka peroleh di Gaza.