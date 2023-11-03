Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mobil Pikap Tabrak Truk Ganti Ban di Lamongan, Dua Orang Tewas

Abdul Wakhid , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:06 WIB
Mobil Pikap Tabrak Truk Ganti Ban di Lamongan, Dua Orang Tewas
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

LAMONGAN - Kecelakaan yang melibatkan mobil pikap dump truk terjadi di Jalan Raya Kecamatan Karang Geneng, Kabupaten Lamongan. Kecelakaan terjadi pada Jumat (3/11/2023) pukul 01.00 WIB dini hari.

Rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian menunjukkan, awalnya dump truk dengan nomor polisi L 8603 UL yang dikemudikan Slamet warga Mojokerto melaju dari arah Sukodadi menuju Karang Geneng. Truk mengalami pecah ban dan berhenti di pinggir jalan serta menyalakan lampu hazard.

 BACA JUGA:

Kanit Laka Satlantas Polres Lamongan Ipda Hadi S mengatakan, Slamet dan keneknya, Achmad Ainul Rizal kemudian berusaha mengganti ban dengan posisi di belakang truk. Saat itu seorang pejalan kaki bernama Khoirul Anwar warga Desa Karang Geneng ikut di belakang truk melihat proses pergantian ban.

“Tiba-tiba dari arah belakang mobil pikap dengan nomor polisi L 9258 GM yang dikemudikan Muhammad Ghulam Burhanudin menabrak ketiga orang tersebut. Diduga sopir pikap kurang waspada sehingga tidak mengurangi kecepatan dan menghindari truk yang sedang parkir,” ucap Ipda Hadi, Jumat.

Halaman:
1 2
      
