Israel Tolak Seruan AS untuk Jeda Kemanusiaan di Gaza, Tuntut Sandera Dibebaskan

GAZA - Israel menolak seruan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken untuk melakukan “jeda kemanusiaan” di Gaza.

Blinken mengatakan dia telah membahas gagasan tersebut dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya selama pembicaraan mereka di Tel Aviv.

Upaya diplomatik AS terjadi ketika komandan militer Israel mengatakan pasukan mereka telah mengepung Kota Gaza dan terlibat dalam “pertempuran perkotaan yang kompleks”.

Serangan Israel - yang melibatkan serangan udara dan pasukan darat - diluncurkan setelah serangan pada 7 Oktober di mana pejuang Hamas membunuh 1.400 orang di Israel dan menyandera lebih dari 240 orang.

Serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 9.200 orang di Gaza sejak itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Dalam kunjungannya ke Tel Aviv, Blinken menyampaikan pesan dukungan AS yang berkelanjutan dan mencari jaminan bahwa Israel akan mengambil “langkah nyata” untuk melindungi warga sipil Palestina.

“Sejumlah pertanyaan sah muncul dalam diskusi kami hari ini, termasuk bagaimana menggunakan periode jeda untuk memaksimalkan aliran bantuan kemanusiaan, bagaimana menghubungkan jeda tersebut dengan pembebasan sandera, bagaimana memastikan bahwa Hamas tidak menggunakan hal-hal tersebut. jeda atau pengaturan yang menguntungkan mereka sendiri," terangnya pada konferensi pers.