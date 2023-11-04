Lampung Gempar! Seorang Pria di Pagelaran Ditemukan Tewas di dalam Rumahnya

PRINGSEWU - Masyarakat pagelaran dan sekitarnya di gegerkan penemuan sosok mayat di dalam rumahnya. Suwanto, pria berusia 67 tahun asal Pekon (Desa) Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi badan sudah membengkak di dalam rumahnya.

Kapolsek Pagelaran Iptu Hasbulloh Mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya menjelaskan, meninggalnya korban pertama kali ditemukan sejumlah warga sekitar rumah korban pada Kamis (2/11/2023) sekira pukul 22.00 WIB.

BACA JUGA:

Awalnya warga curiga karena melihat pintu rumah korban sudah larut malam masih belum ditutup, ditambah sudah dua hari ini korban yang tidak menghidupkan lampu rumahnya. Kemudian mengecek kedalam rumah dan menemukan korban dalam posisi tergeletak telungkup didepan kamar mandi rumahnya.

"Saat ditemukan warga, kata Kapolsek, korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi badan sudah membengkak dan dipenuhi munculnya belatung serta bau tidak sedap." ujar Kapolsek Pagelaran saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (3/11/2023) pagi.

BACA JUGA:

Kapolsek mengungkapkan, pihaknya telah mendatangi TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi yang melibatkan tim INAFIS sat reskrim Polres Pringsewu dan tenaga medis dari Puskesmas Pagelaran.

Hasilnya, ungkap Kapolsek, di tubuh korban tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan dan menduga sebab meninggalnya korban karena sakit.

Menurut Kapolsek hal itu dikuatkan keterangan sejumlah saksi yang menyebut tiga hari sebelumnya korban masih terlihat menyapu dan membeli sayuran di sekitar rumahnya. Saat itu korban sempat mengeluh sakit asam urat menahun yang deritanya kambuh dan juga mengalami sakit akibat kakinya tertusuk paku.