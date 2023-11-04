Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Rumah Warga Sukabumi Rata dengan Tanah

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |05:31 WIB
Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Rumah Warga Sukabumi Rata dengan Tanah
Rumah warga rata dengan tanah akibat hujan angin/Foto: Dharmawan Hadi
A
A
A

 

SUKABUMI - Sebuah rumah semi permanen di Kampung Cilodor RT 01/07, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, ambruk rata dengan tanah akibat terkena terjangan hujan deras yang disertai angin kencang.

Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan, kejadian nahas tersebut terjadi pada Kamis (2/11/2023) sekira pukul 18.00 WIB menjelang malam hari.

 BACA JUGA:

"Kejadian sekitar waktu Maghrib saat terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Pada saat itu anggota keluarga sedang berada di rumah orang tuanya, tiba-tiba rumah ambruk," ujar Daeng kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (3/11/2023).

Lebih lanjut Daeng mengatakan, rumah semi permanen tersebut memiliki luas 6x4 meter yang dihuni oleh 4 anggota keluarga dengan kepala keluarga bernama Tubagus Asmarullah, kondisi bangunannya saat ini hancur dan tidak mungkin ditempati lagi.

 BACA JUGA:

"Pada saat kejadian keadaan rumah sedang kosong, dan saat ini rumah tersebut tidak bisa ditempati dan korban mengungsi di rumah orang tuanya," ujar Daeng.

Kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga korban saat ini, lanjut Daeng, berupa bantuan tanggap darurat dan material bangunan untuk rekontruksi rumah yang ambruk hingga rata dengan tanah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement