Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Rumah Warga Sukabumi Rata dengan Tanah

Rumah warga rata dengan tanah akibat hujan angin/Foto: Dharmawan Hadi

SUKABUMI - Sebuah rumah semi permanen di Kampung Cilodor RT 01/07, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, ambruk rata dengan tanah akibat terkena terjangan hujan deras yang disertai angin kencang.

Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan, kejadian nahas tersebut terjadi pada Kamis (2/11/2023) sekira pukul 18.00 WIB menjelang malam hari.

BACA JUGA:

"Kejadian sekitar waktu Maghrib saat terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Pada saat itu anggota keluarga sedang berada di rumah orang tuanya, tiba-tiba rumah ambruk," ujar Daeng kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (3/11/2023).

Lebih lanjut Daeng mengatakan, rumah semi permanen tersebut memiliki luas 6x4 meter yang dihuni oleh 4 anggota keluarga dengan kepala keluarga bernama Tubagus Asmarullah, kondisi bangunannya saat ini hancur dan tidak mungkin ditempati lagi.

BACA JUGA:

"Pada saat kejadian keadaan rumah sedang kosong, dan saat ini rumah tersebut tidak bisa ditempati dan korban mengungsi di rumah orang tuanya," ujar Daeng.

Kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga korban saat ini, lanjut Daeng, berupa bantuan tanggap darurat dan material bangunan untuk rekontruksi rumah yang ambruk hingga rata dengan tanah.