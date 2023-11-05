Advertisement
HOME NEWS NEWS

Doa untuk Palestina Awali Rapat Konsolidasi Perindo Kota Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:54 WIB
Doa untuk Palestina Awali Rapat Konsolidasi Perindo Kota Malang
Konsolidasi Perindo Malang (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Rapat konsolidasi Partai Perindo Kota Malang diwarnai dengan aksi doa bersama terlebih dahulu ke korban Agresi Militer Israel di Palestina. Doa bersama dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly, atau yang akrab disapa Nelly.

Nelly juga tampil beda ia mengenakan syal Palestina. Sedangkan para peserta konsolidasi dari calon legislatif (caleg) dan kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengenakan pita hitam di lengannya.

Nelly menuturkan, apa yang dialami Palestina merupakan sebuah tragedi kemanusiaan begitu besar di dunia. Bagaimana para warga yang tidak berdosa dari anak-anak dan perempuan terbunuh akibat perang.

"Teman-teman kita lagi berduka karena ini tragedi kemanusiaan. Saya minta sebentar kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dimana beribu-ribu anak-anak dibantai, ada ibu yang mewakafkan anaknya sendiri, ada seorang anak yang memakamkan ibunya," ujar Nelly saat sambutan rapat konsolidasi, pada Minggu (5/11/2023) di sebuah hotel di Kota Malang.

Halaman:
1 2
      
