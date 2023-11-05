Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Demonstran Kepung Rumah PM Israel, Tuntut Netanyahu Dipenjara dan Pembebasan Sandera

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:42 WIB
Demonstran Kepung Rumah PM Israel, Tuntut Netanyahu Dipenjara dan Pembebasan Sandera
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu, (4/11/2023) di tengah kemarahan yang meluas atas kegagalan yang menyebabkan serangan mematikan oleh kelompok bersenjata Hamas bulan lalu terhadap masyarakat di sekitar Jalur Gaza.

Sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih dan meneriakkan “Penjara sekarang!”, ratusan massa menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem.

Protes tersebut, yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari tiga perempat warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri, menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka.

Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyandera setidaknya 240 orang.

Ketika guncangan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat, dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang.

Halaman:
1 2 3
      
