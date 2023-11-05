Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bersiap Hadapi Perang Panjang, Hamas Ingin Jebak Israel dalam Sengkarut Pertempuran di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:27 WIB
Bersiap Hadapi Perang Panjang, Hamas Ingin Jebak Israel dalam Sengkarut Pertempuran di Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Hamas telah bersiap menghadapi perang yang panjang dan berlarut-larut di Jalur Gaza dan yakin mereka dapat menahan kemajuan Israel cukup lama untuk memaksa musuh bebuyutannya menyetujui gencatan senjata, kata dua sumber yang dekat dengan pimpinan organisasi tersebut. .

Kelompok Palestina yang menguasai Gaza, telah menimbun senjata, rudal, makanan dan pasokan medis, menurut sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya situasi. Hamas yakin ribuan pejuangnya dapat bertahan selama berbulan-bulan di kota yang memiliki terowongan yang dibuat jauh di bawah wilayah kantong Palestina dan membuat pasukan Israel frustrasi dengan taktik gerilya perkotaan, kata sumber tersebut kepada Reuters.

Pada akhirnya, Hamas yakin tekanan internasional kepada Israel untuk mengakhiri pengepungan tersebut, ketika jumlah korban sipil meningkat, dapat memaksa dilakukannya gencatan senjata dan penyelesaian yang dinegosiasikan yang akan membuat kelompok militan tersebut muncul dengan konsesi nyata seperti pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai ganti tahanan Israel. sandera, kata sumber tersebut sebagaimana dilansir Reuters.

Kelompok tersebut telah menjelaskan kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel melalui negosiasi penyanderaan tidak langsung yang dimediasi Qatar bahwa mereka ingin memaksakan pembebasan tahanan dengan imbalan sandera, menurut empat pejabat Hamas, seorang pejabat regional dan seseorang yang akrab dengan pemikiran Gedung Putih.

Dalam jangka panjang, Hamas mengatakan mereka ingin mengakhiri blokade Israel selama 17 tahun di Gaza, serta menghentikan perluasan permukiman Israel dan apa yang dianggap warga Palestina sebagai tindakan keras pasukan keamanan Israel di masjid al-Aqsa, masjid paling suci bagi umat Islam di Yerusalem.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement