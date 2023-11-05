Bersiap Hadapi Perang Panjang, Hamas Ingin Jebak Israel dalam Sengkarut Pertempuran di Gaza

GAZA - Hamas telah bersiap menghadapi perang yang panjang dan berlarut-larut di Jalur Gaza dan yakin mereka dapat menahan kemajuan Israel cukup lama untuk memaksa musuh bebuyutannya menyetujui gencatan senjata, kata dua sumber yang dekat dengan pimpinan organisasi tersebut. .

Kelompok Palestina yang menguasai Gaza, telah menimbun senjata, rudal, makanan dan pasokan medis, menurut sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya situasi. Hamas yakin ribuan pejuangnya dapat bertahan selama berbulan-bulan di kota yang memiliki terowongan yang dibuat jauh di bawah wilayah kantong Palestina dan membuat pasukan Israel frustrasi dengan taktik gerilya perkotaan, kata sumber tersebut kepada Reuters.

Pada akhirnya, Hamas yakin tekanan internasional kepada Israel untuk mengakhiri pengepungan tersebut, ketika jumlah korban sipil meningkat, dapat memaksa dilakukannya gencatan senjata dan penyelesaian yang dinegosiasikan yang akan membuat kelompok militan tersebut muncul dengan konsesi nyata seperti pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai ganti tahanan Israel. sandera, kata sumber tersebut sebagaimana dilansir Reuters.

Kelompok tersebut telah menjelaskan kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel melalui negosiasi penyanderaan tidak langsung yang dimediasi Qatar bahwa mereka ingin memaksakan pembebasan tahanan dengan imbalan sandera, menurut empat pejabat Hamas, seorang pejabat regional dan seseorang yang akrab dengan pemikiran Gedung Putih.

Dalam jangka panjang, Hamas mengatakan mereka ingin mengakhiri blokade Israel selama 17 tahun di Gaza, serta menghentikan perluasan permukiman Israel dan apa yang dianggap warga Palestina sebagai tindakan keras pasukan keamanan Israel di masjid al-Aqsa, masjid paling suci bagi umat Islam di Yerusalem.