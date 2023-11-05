Gempa M3,3 Guncang Tobeo Malut

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Tobeo, Maluku Utara, Minggu (5/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tersebut berlangusng pukul 12:10 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 05-Nov-2023 12:10:22WIB, Lok:1.90LU, 127.56BT (51 km BaratLaut TOBELO-MALUT), Kedlmn:137 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )