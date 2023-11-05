Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Remaja di Lampung Tewas Bersimbah Darah, Diduga Dikeroyok Geng Motor

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:06 WIB
Satu Remaja di Lampung Tewas Bersimbah Darah, Diduga Dikeroyok Geng Motor
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang remaja berinisial RP (17) tewas bersimbah darah usai dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal di Jalan Kimaja, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandarlampung atau tepatnya di depan kafe Papa Toms, Minggu (5/11/2023) sekitar pukul 01.30 WIB.

Sedangkan satu korban lainnya berinisial R (16) mengalami luka di bagian kening, luka lecet lutut kanan, pundak kanan terkilir dan luka lecet di badan belakang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal, dari lokasi kejadian, polisi mendapatkan beberapa barang bukti berupa 4 batang besi ukuran 1,5 meter, satu batang bambu, pecahan tameng sepeda motor matic merah hitam, dan satu unit sepeda motor matic merah hitam tanpa plat nomor.

Warga, Asep menjelaskan saat itu dia hendak pulang ke rumah usai membeli makanan. Tiba-tiba melihat petugas patroli dan orang ramai berkumpul di lokasi kejadian.

"Ramai semalam, saya lagi lewat. Ternyata ada yang dikeroyok sepertinya geng motor. Korban itu udah telungkup di aspal," ujar Asep, Minggu (5/11/2023).

Menurut Asep, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Imanuel untuk mendapatkan pertolongan. Namun, sayang nyawanya tidak tertolong.

"Karena lukanya parah, korban langsung dibawa ke RS Imanuel bang, tapi akhirnya meninggal dunia," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pembunuhan lampung Geng motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194//pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186//pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071//pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032//pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183756//pembunuhan-6Yc7_large.jpg
Tragis! Polisi Ingin Latih Atlet Paralayang Tewas Dibunuh PNS TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182625//kasus_penusukan-lyFg_large.jpg
Pemuda di Bekasi Diserang Pria Misterius, Lehernya Ditusuk Obeng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement