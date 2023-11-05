Satu Remaja di Lampung Tewas Bersimbah Darah, Diduga Dikeroyok Geng Motor

BANDARLAMPUNG - Seorang remaja berinisial RP (17) tewas bersimbah darah usai dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal di Jalan Kimaja, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandarlampung atau tepatnya di depan kafe Papa Toms, Minggu (5/11/2023) sekitar pukul 01.30 WIB.

Sedangkan satu korban lainnya berinisial R (16) mengalami luka di bagian kening, luka lecet lutut kanan, pundak kanan terkilir dan luka lecet di badan belakang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal, dari lokasi kejadian, polisi mendapatkan beberapa barang bukti berupa 4 batang besi ukuran 1,5 meter, satu batang bambu, pecahan tameng sepeda motor matic merah hitam, dan satu unit sepeda motor matic merah hitam tanpa plat nomor.

Warga, Asep menjelaskan saat itu dia hendak pulang ke rumah usai membeli makanan. Tiba-tiba melihat petugas patroli dan orang ramai berkumpul di lokasi kejadian.

"Ramai semalam, saya lagi lewat. Ternyata ada yang dikeroyok sepertinya geng motor. Korban itu udah telungkup di aspal," ujar Asep, Minggu (5/11/2023).

Menurut Asep, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Imanuel untuk mendapatkan pertolongan. Namun, sayang nyawanya tidak tertolong.

"Karena lukanya parah, korban langsung dibawa ke RS Imanuel bang, tapi akhirnya meninggal dunia," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan adanya peristiwa tersebut.