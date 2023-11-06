Bacaleg Perindo Karolus Karni Lando Bertekad Bantu Sejahterakan Masyarakat NTT

JAKARTA - Pengusaha asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Karolus Karni Lando mengaku terjun ke dunia politik lantaran ingin membantu menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Direktor Asia Pasific Registro Italiano Navale itu memilih Partai Perindo sebagai wadah perjuangannya untuk menjadi Caleg DPR RI Dapil NTT I ( Flores, Lembata, dan Alor).

"Visi-misi Partai Perindo yang menyejahterakan masyarakat memanggil saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di NTT," kata Karolus dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Senin (6/11/2023).

Karolus mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah untuk menyejahterakan masyarakat NTT, di antaranya yakni meningkatkan sektor pertanian, kelautan, hingga pariwisata.

Dengan kemampuan yang ia miliki sebagai auditor dan pakar managemen sistem, Karolus yakin dapat menjadi anggota legislatif pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi tentu saja nanti saya ketika menjadi anggota legislatif saya ingin berkontrubusi membuat undang-undang yang memihak kepada masyarakat NTT khususnya terkait kesejahteraan masyarakat NTT," jelas dia.