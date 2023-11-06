Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Di Gaza, Menjadi Seorang Ibu Adalah Persoalan Hidup dan Mati

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |09:32 WIB
Di Gaza, Menjadi Seorang Ibu Adalah Persoalan Hidup dan Mati
Di Gaza, menjadi seorang ibu adalah persoalan hidup dan mati (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA – Rajaa Musleh, 50 tahun, telah berlindung di rumah sakit (RS) Al-Shifa, fasilitas medis terbesar di Gaza, yang tidak hanya dibanjiri oleh pasien, tetapi juga para pengungsi yang sangat berharap bahwa rumah sakit tersebut dapat memberikan perlindungan dari serangan udara brutal Israel.

Perwakilan Gaza untuk lembaga swadaya manusia (LSM) layanan kesehatan yang berbasis di Amerika Serikat (AS), MedGlobal, telah menerbangkan dirinya meninggalkan rumahnya di pantai utara jalur tersebut ke Al-Shifa setelah militer Israel menyatakan perang melawan Hamas sebagai tanggapan atas serangan teror mereka yang mematikan pada 7 Oktober lalu dan meminta warga sipil untuk mengevakuasi daerah tersebut sebagai persiapan operasi darat.

Kantor kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) OCHA pada Senin (30/10/2023) mengatakan lebih dari 1,4 juta orang menjadi pengungsi internal di Gaza.

Banyak warga sipil terpaksa mengungsi ke kamp pengungsi atau rumah sakit yang melebihi kapasitas, seringkali hidup dalam kondisi hidup yang tidak sehat.

Kompleks rumah sakit Al-Shifa, katanya, dipenuhi orang, banyak dari mereka adalah perempuan dan anak perempuan yang tidur di lantai rumah sakit dan di luar, tanpa akses terhadap layanan kesehatan fisik atau mental, air atau privasi.

“Perempuan tersebar di mana-mana, di seluruh rumah sakit,” kata Musleh, perempuan berusia 50 tahun yang mengungsi di Al-Shifa.

“Saya pribadi, tidak bisa pergi ke kamar mandi lebih dari dua kali sehari di tengah keramaian,” lanjutnya.

“Beberapa orang beruntung jika mereka mendapat kesempatan untuk menggunakan kamar mandi dengan sekitar 40, 50 atau 60 orang yang perlu menggunakannya,” ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement