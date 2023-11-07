Ruko di Pasar Tengah Lampung Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

BANDAR LAMPUNG - Sebuah Ruko Toyota Mega Motor yang terletak di Pasar Tengah, Tanjung Karang, Bandar Lampung terbakar, Selasa (7/11/2023).

Kabid Pemadaman Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Irham Saputra mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 10.31 WIB.

Adapun pokok yang terbakar yakni sebuah kamar yang berada di lantai empat atau rooftop bangunan tersebut.

"Yang terbakar kamar atas letaknya di rooftop ruko yang dipergunakan sebagai kamar dan tempat sembahyang," ujar Irham.

Irham menuturkan, kebakaran itu berawal dari colokan yang terbakar dan merembet ke termis listrik.

"Memang ada colokan yang terbakar dan diduga korslet, sehingga merembet di kabel lalu merembet ke bahan-bahan yang mudah terbakar," jelas Irham.

Irham melanjutkan, saat kejadian kebakaran para pegawai dan pemiliknya berada di lantai bawah. Sedangkan di lantai atas tersebut tidak ada orang.