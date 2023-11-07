Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ribuan Warga Sumsel Dukung Ganjar-Mahfud, Dinilai Sosok Pemimpin Merakyat dan Majukan UMKM

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:52 WIB
Ribuan Warga Sumsel Dukung Ganjar-Mahfud, Dinilai Sosok Pemimpin Merakyat dan Majukan UMKM
Ganjar Pranowo bertemu warga Sumsel. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SUMSEL - Ribuan warga Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menginginkan agar pasangan Ganjar-Mahfud bisa memimpin Tanah Air. Keduanya dianggap sebagai pemimpin yang merakyat dan mampu untuk memajukan UMKM. Dukungan dinyatakan saat Ganjar melakukan kunjungannya ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam momen tersebut ribuan warga menyambut dengan antusias mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Salah seorang warga bernama Kiswo mengaku dirinya sangat senang dengan kedatangan Ganjar Pranowo dan menjadikan pemimpin berambut putih itu pilihannya pada Pilpres mendatang.

"Senang Pak Ganjar ke sini. Karena saya menuju 2024 itu presiden pilihan saya, biar lebih maju lagi Indonesia," ucapnya.

Menurut Kiswo, Ganjar merupakan orang yang sangat cerdas. Ini terbukti saat Ganjar masih menjadi Gubernur dan dianggap terbukti membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya.

"Pak Ganjar orangnya enak, baik, cerdas dan merakyat," ungkap Kiswo yang merupakan transmigran dan berasal dari Pulau Jawa.

Pada kesempatan yang sama, seorang warga lain bernama Rahayu juga mengaku sangat bahagia dengan adanya kunjungan dari pasangan Mahfud MD tersebut. Dirinya berharap agar ke depannya di tangan pasangan Ganjar-Mahfud akan mampu membawa kemajuan bagi desa dan bagi para pelaku UMKM.

"Wah, rasanya semringah. Pokoknya senang sampai ndredeg (gemetaran) semua ini. Pak Ganjar kan bagus mengembangkan UMKM. Semoga di sini UMKM bisa maju. Pak Ganjar orangnya baik dan merakyat," pungkas Rahayu.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku sangat senang karena bisa bertemu dengan masyarakat dan sempat membicarakan mengenai soal pekerjaan hingga perlindungan para pekerja. Dari perjumpaan dengan masyarakat di Sumsel tersebut, Ganjar mengaku banyak mendapatkan masukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement