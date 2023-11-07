Ribuan Warga Sumsel Dukung Ganjar-Mahfud, Dinilai Sosok Pemimpin Merakyat dan Majukan UMKM

SUMSEL - Ribuan warga Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menginginkan agar pasangan Ganjar-Mahfud bisa memimpin Tanah Air. Keduanya dianggap sebagai pemimpin yang merakyat dan mampu untuk memajukan UMKM. Dukungan dinyatakan saat Ganjar melakukan kunjungannya ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam momen tersebut ribuan warga menyambut dengan antusias mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Salah seorang warga bernama Kiswo mengaku dirinya sangat senang dengan kedatangan Ganjar Pranowo dan menjadikan pemimpin berambut putih itu pilihannya pada Pilpres mendatang.

"Senang Pak Ganjar ke sini. Karena saya menuju 2024 itu presiden pilihan saya, biar lebih maju lagi Indonesia," ucapnya.

Menurut Kiswo, Ganjar merupakan orang yang sangat cerdas. Ini terbukti saat Ganjar masih menjadi Gubernur dan dianggap terbukti membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya.

BACA JUGA: Momen Ganjar Pranowo Sopiri Susi Pudjiastuti Naik Mobil Bak

"Pak Ganjar orangnya enak, baik, cerdas dan merakyat," ungkap Kiswo yang merupakan transmigran dan berasal dari Pulau Jawa.

Pada kesempatan yang sama, seorang warga lain bernama Rahayu juga mengaku sangat bahagia dengan adanya kunjungan dari pasangan Mahfud MD tersebut. Dirinya berharap agar ke depannya di tangan pasangan Ganjar-Mahfud akan mampu membawa kemajuan bagi desa dan bagi para pelaku UMKM.

"Wah, rasanya semringah. Pokoknya senang sampai ndredeg (gemetaran) semua ini. Pak Ganjar kan bagus mengembangkan UMKM. Semoga di sini UMKM bisa maju. Pak Ganjar orangnya baik dan merakyat," pungkas Rahayu.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku sangat senang karena bisa bertemu dengan masyarakat dan sempat membicarakan mengenai soal pekerjaan hingga perlindungan para pekerja. Dari perjumpaan dengan masyarakat di Sumsel tersebut, Ganjar mengaku banyak mendapatkan masukan.