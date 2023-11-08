Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekjen PBB: 89 Anggota Staf PBB Tewas Sejak Perang Israel-Hamas Dimulai

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |10:33 WIB
Sekjen PBB: 89 Anggota Staf PBB Tewas Sejak Perang Israel-Hamas Dimulai
Sekjen PBB sebut 89 anggota staf PBB tewas sejak perang Hamas-Israel (Foto: AFP)
GAZA Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengatakan 89 anggota staf Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) telah terbunuh sejak perang Israel-Hamas dimulai sebulan lalu.

“Lebih banyak pekerja bantuan PBB yang terbunuh dalam beberapa minggu terakhir dibandingkan periode mana pun dalam sejarah organisasi kami,” tulisnya di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Senin (6/11/2023) malam.

“Saya ikut berduka atas 89 rekan kami di @UNRWA yang terbunuh di Gaza – banyak dari mereka bersama anggota keluarga mereka,” tambahnya.

UNRWA juga mengatakan pada Selasa (7/11/2023) bahwa sedikitnya 26 anggotanya terluka.

"Kami sangat terpukul. Rekan-rekan kami akan sangat dirindukan, dan mereka tidak akan dilupakan. Kami berbagi kesedihan ini satu sama lain dan dengan keluarga," kata agensi tersebut di X.

Sementara itu, juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (7/11/2023) mengatakan beberapa dokter di Gaza telah melakukan operasi, termasuk amputasi, tanpa anestesi.

“Tidak ada yang bisa membenarkan kengerian yang dialami warga sipil di Gaza,” kata juru bicara WHO Christian Lindmeier pada Selasa (7/11/2023) dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss.

Telusuri berita news lainnya
