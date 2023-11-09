Caleg Perindo Disahkan sebagai Warga IKS PI Kera Sakti Bersama Ribuan Orang Lainnya

MADIUN- Pengesahan ribuan warga Ikatan Keluarga Silat (IKS) Putra Indonesia (PI) Kera Sakti berlangsung khidmat di Madiun, Jawa Timur, Kamis (9/11/2023) sore hingga malam hari. Salah satu warga baru yang disahkan merupakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Boyke Novrizon.

Ribuan pesilat IKS PI kera sakti langsung memberikan salam hormat jeinsho saat Ketua Umum Bambang Sunarja bersama jajaran pengurus memasuki gedung padepokan IKS PI Kera Sakti di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Madiun.

Tak lama berselang acara pelantikan warga baru dan pendekar di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars IKS PI Kerasakti, sambutan dan arahan ketua umum serta doa bersama.

Prosesi penyematan sabuk bagi warga baru dan pendekar dipimpin langsung Ketua Umum Bambang Sunarja. Salah satu dari ribuan warga baru yang disahkan sebagai warga baru IKP PI Kera Sakti tersebut adalah Boyke Novrizon, yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo, dari Dapil Jatim 8, meliputi Mojokerto, Jombang, Nganjuk, serta kabupaten dan kota Madiun.

Ketum IKS PI Kera Sakti Bambang Sunarja, mengatakan, total warga yang disahkan pada hari ini mencapai 9.000 orang. Setiap saat perkembangan pencaksilat yang berpusat di Madiun ini cukup pesat karena dicintai masyarakat.

Kendati memiliki banyak massa, dirinya menegaskan bahwa IKS PI Kera Sakti tidak berafiliasi dengan partai manapun. "Namun, kami tetap berusaha membantu jika ada warga yang berikhtiar di jalur politik," ujar Bambang Sunarja.