Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Alasan China Mendukung Palestina

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:26 WIB
Alasan China Mendukung Palestina
Presiden China Xi Jinping bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam acara penandatanganan di Aula Besar Rakyat, Beijing, China, 14 Juni 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - China diketahui telah memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan mendirikan negara yang berdaulat. Menteri Luar Negeri, Wang Yi mengatakan bahwa Beijing mendukung “keadilan rakyat Palestina dalam mempertahankan hak-hak nasional mereka” dalam pembicaraan dengan rekannya dari Iran.

"Akar penyebab dari situasi Palestina-Israel adalah hak rakyat Palestina untuk menjadi negara telah dikesampingkan untuk waktu yang lama," kata Wang dalam sebuah panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian pada Minggu (15/10/2023), menurut pernyataan resmi dari Beijing.

"Ketidakadilan historis ini harus diakhiri sesegera mungkin," kata Wang, seraya menambahkan bahwa "China akan terus berdiri di sisi perdamaian dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk melindungi hak-hak nasional mereka."

China yang memiliki hubungan baik dengan Iran memposisikan pihaknya sebagai mediator di Timur Tengah, namun hal ini dikritik oleh para pejabat Barat karena tidak secara khusus menyebut Hamas dalam kecamannya terhadap konflik yang terjadi.

Wang Yi juga menyampaikan dalam sebuah panggilan telepon bulan lalu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bahwa tindakan Israel saat ini “di luar batas dalam pembelaan diri” dan pemerintah Israel harus menghentikan hukuman kolektifnya terhadap rakyat Gaza.

"(Israel) harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh seruan komunitas internasional dan sekretaris jenderal PBB, dan menghentikan hukuman kolektifnya terhadap rakyat Gaza," tambah Wang dalam sebuah perubahan dari pernyataan ambigu Beijing sebelumnya tentang konflik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement