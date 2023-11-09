Alasan China Mendukung Palestina

Presiden China Xi Jinping bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam acara penandatanganan di Aula Besar Rakyat, Beijing, China, 14 Juni 2023. (Foto: Reuters)

JAKARTA - China diketahui telah memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan mendirikan negara yang berdaulat. Menteri Luar Negeri, Wang Yi mengatakan bahwa Beijing mendukung “keadilan rakyat Palestina dalam mempertahankan hak-hak nasional mereka” dalam pembicaraan dengan rekannya dari Iran.

"Akar penyebab dari situasi Palestina-Israel adalah hak rakyat Palestina untuk menjadi negara telah dikesampingkan untuk waktu yang lama," kata Wang dalam sebuah panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian pada Minggu (15/10/2023), menurut pernyataan resmi dari Beijing.

"Ketidakadilan historis ini harus diakhiri sesegera mungkin," kata Wang, seraya menambahkan bahwa "China akan terus berdiri di sisi perdamaian dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk melindungi hak-hak nasional mereka."

China yang memiliki hubungan baik dengan Iran memposisikan pihaknya sebagai mediator di Timur Tengah, namun hal ini dikritik oleh para pejabat Barat karena tidak secara khusus menyebut Hamas dalam kecamannya terhadap konflik yang terjadi.

Wang Yi juga menyampaikan dalam sebuah panggilan telepon bulan lalu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bahwa tindakan Israel saat ini “di luar batas dalam pembelaan diri” dan pemerintah Israel harus menghentikan hukuman kolektifnya terhadap rakyat Gaza.

"(Israel) harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh seruan komunitas internasional dan sekretaris jenderal PBB, dan menghentikan hukuman kolektifnya terhadap rakyat Gaza," tambah Wang dalam sebuah perubahan dari pernyataan ambigu Beijing sebelumnya tentang konflik tersebut.