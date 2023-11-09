Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 2 Kawanan Pencuri Beraksi di Wilayah Sukmajaya dan Bojonggede hingga 20 Kali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |00:58 WIB
DEPOK - Jajaran Satreskrim Polres Metro Depok dibantu Polsek Sukmajaya dan Polsek Bojonggede berhasil menangkap dua pelaku pencurian spesialis rumah hingga 20 kali di kawasan Cilodong, Depok dan Bojonggede, Kabupaten Bogor yakni ACH (25) dan S (41).

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menyebut pengungkapan kasus pencurian rumah di sejumlah lokasi kawasan Sukmajaya dan Bojonggede membutuhkan waktu cukup lama.

"Kurang lebih ada 15 laporan polisi dan mungkin sekitar 20 TKP yang mereka kerjakan karena ada beberapa kejadian korban tidak melapor. Dari sekian banyak ada sekitar 10 laporan polisi yang lokasinya ada di Polsek Sukmajaya," kata Hadi saat rilis kasus di Mapolsek Sukmajaya, Rabu (8/11/2023).

"Selain di Polsek Sukmajaya ybs lakukan aksinya empat laporan polisi di Polsek Bojonggede ditangani oleh Polsek Bojonggede," tambahnya.

Hadi pun menggelar sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan mulai dari Laptop hingga Handphone. Kemudian saat dicocokkan identitas kedua pelaku dengan rekaman CCTV cocok identik.

"Kami hadirkan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan unit reskrim Polsek dibackup Polres mulai dari Laptop, Handphone, alat yang digunakan sepeda motor serta pakaian atau tas yang dari hasil penelusuran cocok identik dengan beberapa rekaman cctv yang ada di TKP," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
