Karhutla di Tala Kalsel, Siang Padam Malam Berkobar Lagi

PELAIHARI - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terjadi, meski hujan sudah turun beberapa kali. Seperti pada Kamis (09/11/2023) siang, api membakar belukar di kawasan RT 12 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong.

Perlu waktu berjam-jam bagi warga Desa Asam-Asam yang tergabung dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) Datu Bungur dan anggota TNI – Polri untuk purun mengatasi api yang berkobar cukup hebat. Mereka juga dibantu pemadam kebakaran milik perusahaan tambang batubara.

Tim pemadam karhutla gabungan berhasil memadamkan api hingga menjelang Maghrib, namun sekitar pukul 19.30 api kembali muncul di ujung lokasi yang terbakar pada siang hari. Babinsa Desa Asam-Asam terlihat berupaya memadamkan api dengan hanya menggunakan ranting kayu.

Kepala Desa Asam-Asam Abdul Muhid saat dikonfirmasi membenarkan api muncul lagi pada malam hari, namun menurut kades tidak separah saat siang.

“Itu tinggal sisa yang belum terbakar saja lagi, Siang sampai sore tim gabungan termasuk anggota KSB Datu Bungur sempat kewalahan menghadapi api yang membakar belukar,” kata Kades, Kamis (09/11/2023).