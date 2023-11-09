Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla di Tala Kalsel, Siang Padam Malam Berkobar Lagi

Zulkifli Yunus , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:35 WIB
Karhutla di Tala Kalsel, Siang Padam Malam Berkobar Lagi
Proses pemadaman karhutla di Tala. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PELAIHARI - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terjadi, meski hujan sudah turun beberapa kali. Seperti pada Kamis (09/11/2023) siang, api membakar belukar di kawasan RT 12 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong.

Perlu waktu berjam-jam bagi warga Desa Asam-Asam yang tergabung dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) Datu Bungur dan anggota TNI – Polri untuk purun mengatasi api yang berkobar cukup hebat. Mereka juga dibantu pemadam kebakaran milik perusahaan tambang batubara.

 BACA JUGA:

Tim pemadam karhutla gabungan berhasil memadamkan api hingga menjelang Maghrib, namun sekitar pukul 19.30 api kembali muncul di ujung lokasi yang terbakar pada siang hari. Babinsa Desa Asam-Asam terlihat berupaya memadamkan api dengan hanya menggunakan ranting kayu.

Kepala Desa Asam-Asam Abdul Muhid saat dikonfirmasi membenarkan api muncul lagi pada malam hari, namun menurut kades tidak separah saat siang.

 BACA JUGA:

“Itu tinggal sisa yang belum terbakar saja lagi, Siang sampai sore tim gabungan termasuk anggota KSB Datu Bungur sempat kewalahan menghadapi api yang membakar belukar,” kata Kades, Kamis (09/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement