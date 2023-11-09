Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tak Terima Hendak Cuci Mobil tapi Tempatnya Sudah Tutup, Tiga Orang Ngamuk Aniaya Karyawannya

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |02:59 WIB
Tak Terima Hendak Cuci Mobil tapi Tempatnya Sudah Tutup, Tiga Orang Ngamuk Aniaya Karyawannya
A
A
A

SLEMAN - Polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap karyawan tempat pencucian mobil di Maguwoharjo, Sleman. Dalam kasus ini, dua orang masih buron

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian mengatakan, pelaku yang berhasil ditangkap berinisial KBA (36) warga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jadi ada pelaku lain yang melakukan penganiayaan, masih dalam penyelidikan dan pengejaran. Kami harapkan dua pelaku lainnya menyerahkan diri,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolresta Sleman, Rabu (08/11/2023).

Dijelaskannya, penganiayaan itu terjadi pada 27 Oktober lalu sekira pukul 16.30 WIB. Saat itu, pelaku bersama dua temannya hendak mencuci mobil di tempat korban, namun pencucian mobil tersebut sudah tutup jam 16.00 WIB.

“Korban menjelaskan sudah tutup, lalu ada cekcok,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sleman penganiayaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326//abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768//viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183727//viral-bnla_large.jpg
Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal, Pelaku Langsung Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660//penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement