Kemarau Masih Mengintai, BMKG Imbau Petani Jangan Tabur Benih Dulu

YOGYAKARTA - Meski hujan sudah sering terjadi di DIY, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY menandaskan wilayah ini belum memasuki musim penghujan. Sehingga mereka meminta petani agar tidak menebar benih terlebih dahulu.

Kepala BMKG DIY, Reni Karningtyas mengajak kepada para petani agar memperhatikan imbauan yang mereka keluarkan jika ingin memulai masa tanam. Hal ini bertujuan agar petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

BACA JUGA:

"Kan sering toh, petani menebar benih karena sudah hujan. Tapi habis itu tidak hujan lagi, benihnya tidak tumbuh dan harus menebar lagi," tutur dia.

Oleh karenanya, Reni menghimbau kepada petani ketika hendak memulai masa tanam sebaiknya menabur benih dilakukan jika awal musim hujan sudah masuk di suatu wilayah. Dan untuk DIY bukan saat ini.

BACA JUGA:

Pasalnya untuk wilayah DIY awal musim hujannya bervariasi. Di mana musim hujan di DIY dimulai dari November dasarian 1 sampai dengan Desember dasarian 1. Sehingga sebagian besar wilayah DIY masih mengalami musim kemarau.

Dia menyebut jika saat ini baru awal November atau November dasarian 1. Di mana yang disarankan sudah bisa menabur benih baru di Kabupaten kulonprogo bagian Utara. Sementara di wilayah lain diminta untuk menundanya terlebih dahulu.

Berdasarkan pantauan dari BMKG, prakiraan Awal Musim Hujan 2023/2024 D.I Yogyakarta terjadi pada November dasarian 1 (1-10 November) yaitu meliputi Kabupaten Kulon Progo bagian utara. Kemudian November dasarian II yaitu (11-20 November) meliputi Kabupaten Sleman bagian utara.

"Di dasarian II november yang mulai masuk musim penghujan adalah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan selatan," tambahnya.