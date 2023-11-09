Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kemarau Masih Mengintai, BMKG Imbau Petani Jangan Tabur Benih Dulu

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:02 WIB
Kemarau Masih Mengintai, BMKG Imbau Petani Jangan Tabur Benih Dulu
BMKG imbau petani tunda pembenihan/Foto: Istimewa
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Meski hujan sudah sering terjadi di DIY, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY menandaskan wilayah ini belum memasuki musim penghujan. Sehingga mereka meminta petani agar tidak menebar benih terlebih dahulu.

Kepala BMKG DIY, Reni Karningtyas mengajak kepada para petani agar memperhatikan imbauan yang mereka keluarkan jika ingin memulai masa tanam. Hal ini bertujuan agar petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

 BACA JUGA:

"Kan sering toh, petani menebar benih karena sudah hujan. Tapi habis itu tidak hujan lagi, benihnya tidak tumbuh dan harus menebar lagi," tutur dia.

Oleh karenanya, Reni menghimbau kepada petani ketika hendak memulai masa tanam sebaiknya menabur benih dilakukan jika awal musim hujan sudah masuk di suatu wilayah. Dan untuk DIY bukan saat ini.

 BACA JUGA:

Pasalnya untuk wilayah DIY awal musim hujannya bervariasi. Di mana musim hujan di DIY dimulai dari November dasarian 1 sampai dengan Desember dasarian 1. Sehingga sebagian besar wilayah DIY masih mengalami musim kemarau.

Dia menyebut jika saat ini baru awal November atau November dasarian 1. Di mana yang disarankan sudah bisa menabur benih baru di Kabupaten kulonprogo bagian Utara. Sementara di wilayah lain diminta untuk menundanya terlebih dahulu.

Berdasarkan pantauan dari BMKG, prakiraan Awal Musim Hujan 2023/2024 D.I Yogyakarta terjadi pada November dasarian 1 (1-10 November) yaitu meliputi Kabupaten Kulon Progo bagian utara. Kemudian November dasarian II yaitu (11-20 November) meliputi Kabupaten Sleman bagian utara.

"Di dasarian II november yang mulai masuk musim penghujan adalah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan selatan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement