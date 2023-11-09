Advertisement
HOME NEWS JABAR

Acungkan Samurai, Pengemudi Fortuner Arogan Ditangkap

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:17 WIB
Acungkan Samurai, Pengemudi Fortuner Arogan Ditangkap
Pengendara Fortuner acungkan sajam ke pengendara lain ditangkap. (Ist)
A
A
A

BANDUNG - Polsek Rancaekek mengamankan seorang pengendara Toyota Fortuner yang viral lantaran membawa senjata tajam jenis samurai.

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo melalui Kapolsek Rancaekek Kompol Deny Sunjaya mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (5/11/2023).

"Kejadiannya sekitar pukul 23.08 WIB di Jalan Raya Garut-Bandung, tepatnya di depan Klinik Mitra Medika Rancaekek," kata Deny melalui pesan singkat, Rabu (8/11/2023).

Ia menjelaskan saat itu korban dalam perjalanan pulang dari Pangandaran menuju Bandung.

"Keributan berawal terjadi serempetan spion dengan kendaraan lain yang kemudian diketahui kendaraan Toyota Fortuner," ujarnya.

"Pada saat korban menepikan kendaraannya, keluarlah tiga orang dari dalam kendaraan Fortuner tersebut. Salah satunya mengambil senjata tajam seperti yang ada di video," sambungnya.

Deny melanjutkan, dua rekan dari pelaku sempat melerai. Namun, seorang pelaku tetap mengancam korban menggunakan senjata tajam tersebut.

"Saat itu pelaku dalam kondisi mabuk," kata Deny.

